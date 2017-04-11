В семи районах Петербурга трубы проверят на прочность

В течение недели с 11 апреля пройдут многочисленные температурные испытания теплосетей в Красногвардейском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Невском, Фрунзенском и Пушкинском районах, сообщает ГУП «ТЭК СПб»



В Выборгском районе во вторник, 11 апреля, будут испытаны теплосети от котельных:



Парнас в зоне, ограниченной улицами Ушинского, Вавиловых, Поклонногорской, Рашетова, Ломовской, Домостроительной; проспектами: Суздальским, Тореза, Удельным, Энгельса, Северным, Луначарского; Выборгским шоссе; 3-им и 6-ым Верхним проездами; Парнас-4 в районе "Северная долина".



Также 13 апреля испытают сети в поселке Левашово от котельной Первомайская, 37.



В Калининском районе 13 апреля пройдут испытания распределительные тепловые сети от котельной к зданию по адресу Бобруйская улица, 13 (Дом ребенка).



В Колпинском районе 11 апреля испытают сети в границах улиц Богайчука, Полевая,Садовая.



В Красногвардейском районе 11 апреля проверку пройдут теплосети от двух котельных в границах улиц Гранитная, Громова, Таллинская, проспектов Шаумяна, Новочеркасский. Кроме того, проверят тепловые сети, ограниченные Гранитной улицей, Заневским проспектом, Республиканской улицей, Новочеркасским проспектом, улицей Стахановцев, Таллинской улицей и проспектом Шаумяна.



В Невском районе во вторник, 11 апреля, пройдут испытания сети, находящиеся на теплоснабжении от 2 Правобережной котельной, включая кварталы: 9А, 13, 14 (часть), 16, 16А 17, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26 СУН, по схеме в тупик: ТК-43 по Искровскому проспекту, ТК-8 по проспекту Пятилеток, ТК-94 по улице Коллонтай, ТК-80А по Товарищескому проспекту в границах улиц: Ванеева, Ворошилова, Латышских Стрелков, Кржижановского, Лопатина, Подвойского, Товарищеского проспекта, улиц Коллонтай, Белышева, Подвойского, Нерчинской, Дальневосточного проспекта, улиц Еремеева,Складской и Зольной.



В четверг, 13 апреля, будут испытаны сети, находящиеся на теплоснабжении 1-й Невской котельной, включая кварталы: 1-4,5,7,13,16,17,18, ограниченные улицами: Ольминского, Б.Смоленского проспекта, проспекта Елизарова, О.Бергольц, Седова, Пинегина, Бабушкина, проспекта Обуховской Обороны.



В Пушкинском районе 12 апреля проверку пройдут теплосети в городе Павловск в границах: Павловское шоссе, улица Пионерская, Спортивная, Новая. Также в четверг, 13 апреля, протестируют тепловые сети от групповой котельной улицы Обороны, 6.



Кроме того, во Фрунзенском районе во вторник, 11 апреля, проверка на максимальную температуру коснется сети, находящиеся на теплоснабжении от 2-ой Фрунзенской котельной, включая квартала: 1,2 в границах улиц: Прогонной, Софийской, Б.Куна, Фучика, Бухарестской, Будапештской и Волковского проспекта.

При обнаружения неполадок жильцы могут позвонить по телефону 601-93-93.