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В России из-за эпидемии гриппа закрыли 15 школ

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© Фото: НТВ

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Ранее в Минздраве обещали спад эпидемии.

В трех российских регионах из-за эпидемии ОРВИ приостановили занятия в 15 школах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, «продолжается снижение заболеваемости гриппом», но недельные эпидемические пороги все еще превышают норму в Республике Коми, Челябинской и Кемеровской областях, сообщает РИА Новости.

«На прошедшей 14 неделе продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, но грипп уходит медленно», - добавила  она, также отметив, что удельный вес вирусов гриппа при лабораторном исследовании снижается.

Среди детей младше двух лет недельные эпидемические пороги завышены в четырех субъектах России, а среди детей от трех до шести лет — в шести субъектах, среди школьников — в двух субъектах. Роста заболеваемости среди подростков старше 15 лет нет

Ранее, 6 февраля, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что «пик заболеваемости гриппом» в этом сезоне пройден. По ее словам, с 13 февраля эпидемия должна была начать спадать.

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