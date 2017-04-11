В России из-за эпидемии гриппа закрыли 15 школ

В трех российских регионах из-за эпидемии ОРВИ приостановили занятия в 15 школах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, «продолжается снижение заболеваемости гриппом», но недельные эпидемические пороги все еще превышают норму в Республике Коми, Челябинской и Кемеровской областях, сообщает РИА Новости.

«На прошедшей 14 неделе продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, но грипп уходит медленно», - добавила она, также отметив, что удельный вес вирусов гриппа при лабораторном исследовании снижается.



Среди детей младше двух лет недельные эпидемические пороги завышены в четырех субъектах России, а среди детей от трех до шести лет — в шести субъектах, среди школьников — в двух субъектах. Роста заболеваемости среди подростков старше 15 лет нет



Ранее, 6 февраля, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что «пик заболеваемости гриппом» в этом сезоне пройден. По ее словам, с 13 февраля эпидемия должна была начать спадать.