Станция метро "Бухарестсткая" открыта

Станция метро "Бухарестская" открыта на вход и выход пассажиров, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Около 20:05 на платформе станции обнаружен подозрительный предмет. На время проверки станцию закрывали на вход и выход. В итоге она была открыта в 20:47.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.