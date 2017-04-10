На обеды депутатов петербургского ЗакСа из бюджета выделят 10 млн рублей

ГУП «Столовая Мариинского дворца» получит специальную бюджетную субсидию на питание петербургских парламентариев. Соответствующее постановление подписал губернатор города Георгий Полтавченко.

Субсидия из городского бюджета в размере 12 млн рублей предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. Из них около 2 млн выделят на приобретение производственного оборудования и мебели, а остальные деньги пойдут на закупку сырья и готовой пищевой продукции, «предназначенной для организации питания в Мариинском дворце».

Ассортимент блюд, который город оплачивает для депутатов, сотрудников аппарата и гостей ЗакСа, определит комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

По данным Федеральной службы государственной статистики, выручка столовой ЗакСа превышает 25 млн рублей в год, но его работа все равно остается убыточной.

Ранее петербургское УФАС признало незаконным действия Законодательного собрания при заключении контракта на транспортное обслуживание парламента с ГУП «Смольнинское» на 419 млн рублей. Должностному лицу, допустившему нарушение закона, грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.