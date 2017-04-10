В Петербурге перекрыты несколько улиц в центре города

Несколько центральных улиц Северной столицы будут закрыты для движения транспорта, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Из-за ремонта тротуаров с 10 апреля до 20 мая будет закрыт участок Большой Морской улицы от Исаакиевской площади до Невского проспекта. Также закроют Кирпичный переулок от Большой Морской улицы к набережной реки Мойки.

В связи с прокладкой электрокабеля с 10 апреля закроют движение по улице Маяковского на участке от улицы Жуковского до Ковенского переулка. Ограничения снимут в пятницу, 14 апреля, но вновь участок закроют с 10 по 14 мая.

С 15 по 19 апреля и с 15 по 19 мая будет ограничено движение от улицы Некрасова до Ковенского переулка.

Кроме того, с 10 по 19 апреля вводится ограничение движения транспорта на улице Марата - на улице будут прокладывать теплосеть. Будет закрыт участок от Подъездного переулка к Звенигородской улице.