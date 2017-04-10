Смольный выделит пострадавшим от теракта в метро более 40 млн рублей

Администрация Петербурга выделит 40,5 млн рублей из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в метро, сообщается на сайте правительства города.

Членам семей умерших в результате взрыва будет выплачен 1 млн рублей. Тем, кто получил тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести – полмиллиона, травмы легкой степени – четверть миллиона.

Комитет по соцполитике должен будет в пятидневный срок утвердить порядок предоставления материальной помощи. Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка поручили обеспечить помощь в организации похорон. Контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Анну Митянину.

Как ранее заявила Митянина, все тела жертв теракта в петербургском метро выдали родственникам для последующего захоронения.

Прежде премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство Петербурга получит до 50 млн рублей на выплаты пострадавшим при теракте в петербургском метро и семьям погибших.