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Навального отпустили на свободу (ФОТО)

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© Фото: rutwi.ru

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У спецприемника его ожидали люди с плакатами.

Оппозиционера Алексея Навального освободили после 15 суток административного ареста, сообщает "Дождь" со ссылкой на главу его избирательного штаба Леонида Волкова.

Навальный находился в спецприемнике № 2, откуда его сначала отвезли в ОВД "Коньково", а затем выпустили. У спецприемника, где содержали политика, задержали троих человек с плакатами, сообщает фотограф телеканала RTVi Алексей Абанин.

В руках неизвестные держали плакаты "Ты обещал - ты обманул!", "Где наши 10000 евро?" и другие, намекающие на то, что якобы участникам акции протеста 26 января в Москве обещали за участие в ней большие вознаграждения.

Фото: aban_in / Twitter.com
 

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", Алексей Навальный был арестован на 15 суток на следующей день после акций протеста, 27 марта. Судья Тверского суда столицы Алеся Орехова признала его виновным в сопротивлении полиции в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 2 марта опубликовал расследование о тайном состоянии премьер-министра. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.

Позже, 26 марта, в 80 российских городах прошли антикоррупционные акции протеста "Он нам не Димон", организованные ФБК. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Лауреаты премии "Ника" призвали Кремль прислушаться к митингующим

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