Умер космонавт Георгий Гречко

Космонавт Георгий Гречко скончался в ночь на субботу, 8 апреля, сообщает издание «Новости космонавтики».

«В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО „Энергия“ Георгий Михайлович Гречко», — говорится в сообщении.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году он окончил Ленинградский военно-механический институт.

В мае 1966 года космонавт был зачислен в 731-й отдел ЦКБЭМ начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели ЦКБЭМ, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ. Совершило три космических полета.

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН.