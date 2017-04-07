Активисты просят прокуратуру проверить «сгон» детей на Крестный ход у Исаакия

Движения «Информационный мир» и «Солидарный Петербург» направили обращения в Прокуратуру Северной столицы с просьбой провести проверку законности разнарядки о привлечении несовершеннолетних к участию в Крестный ход вокруг Исаакиевского собора, который состоится в ближайшее воскресенье, 9 апреля.

«Начнем с того, что у нас по конституции светское государство, и когда детей собирают на публичные религиозные мероприятия по разнарядке - это выглядит, мягко говоря, сомнительно. Представляете, если бы какая-то политическая партия выставила требование выходить на митинги с детьми, потому что так будет лучше «для дела»? Так почему подобное должно быть позволено РПЦ?», - рассуждает лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Канюков.

Активисты также потребовали провести проверку наличия всех документов и разрешений, а также письменного согласия родителей, которыми должна сопровождаться организация мероприятий с участием детей.

Накануне «Фонтанка» опубликовала письмо за подписью отца Геннадия Зверева прихода Царскосельского благочиния, в котором предписывается пяти храмам вывести на детский крестный ход не менее 30 детей каждый, а оставшимся не менее 15.

Фото: "Фонтанка"

Ранее в митрополии эту информацию не подтвердили, но отметили, что не считают в таком информировании ничего странного.

Церковное шествие и архиерейская служба состоятся за неделю до Пасхи. Ранее в Законодательном собрании Петербурга требовали передать Исаакий РПЦ именно к этому празднику.

Кроме того, ранее появлялась информация, что Смольный предложил вывезти его экспонаты музея к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля. После этого Буров рассказал, что перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе нереально.

В итоге вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов официально заявил, что Смольный не давал поручений передать Исаакиевкий собор к Пасхе.

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На данный момент не известно, когда будет распоряжение властей Петербурга о перевозе экспонатов Исаакия, и будет ли оно вообще, так как ранее, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ – неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Позже Смольнинский суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия РПЦ. Судья Татьяна Матусяк сослалась на правовую оценку Горсуда, ранее решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушение прав горожан на доступ к музейным ценностям

«Борьба» за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.