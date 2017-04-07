Госпитализированные ученики школы на Турбинной вернулись домой

Шестеро учеников школы №608 на Турбинной улице, которые накануне, 6 апреля, были госпитализированы после распыления неизвестного газа, вернулись домой.

Утром в пятницу, 7 апреля, родители забрали из больницы им. Филатова двух девочек, 14 и 16 лет. Еще четверых госпитализированных врачи отпустили накануне.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщают, что врачи диагностировали у юных пациентов не отравление, а раздражение верхних дыхательных путей. Наименование газа до сих пор неизвестно, передает «Фонтанка».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», накануне, 6 апреля, из школы №608 в Кировском районе Петербурга были эвакуированы ученики и педагоги. Причина - запах газа. Занятия были временно прекращены. Всего медики осмотрели десятерых детей, которые пожаловались на плохое самочувствие, шестеро из них были госпитализированы.

В пресс-службе газораспределительной организации «Петербурггаз» заявили, что утечки газа в школе в Кировском районе так и не было обнаружено. При этом детский омбудсмен Светлана Агапитова сообщила, что во все школы и детсады Петербурга будут направлены запросы об использовании газового оборудования.