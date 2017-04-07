Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на химическую атаку в Сирии

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo на своем сайте в пятницу, 7 апреля, опубликовал карикатуру на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в Сирии.

На рисунке изображен президент Сирии Башар Асад с зажатым прищепкой носом, на его фоне гора черепов, а ниже находится подпись: "Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Вот они, последствия бомбардировки".

Фото: Charlie Hebdo

Во вторник, 4 апреля, в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате применения химоружия, по данным ЮНИСЕФ, пострадали 546 человек, погибли в том числе не менее 27 детей.

Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки. Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска. Командование сирийской армии опровергла эти обвинения и заявила, что ответственность за случившееся лежит на боевиках.

В ответ на химическую атаку в ночь на 7 апреля США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики.

Президент страны Дональд Трамп назвал удар «пропорциональным ответом» на якобы совершенную во вторник, 4 апреля, властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых.

После этого Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии, заключенного с США.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар США по авиабазе в Сирии агрессией против суверенного и нарушением международного права под надуманным предлогом. Он также считает, что посредством удара по Сирии США пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.