Суд арестовал последнего из задержанных по делу о вербовке террористов

Октябрьский районный суд в пятницу, 7 апреля, удовлетворил ходатайство следствия об аресте Искандера Нурбаева, задержанного ранее по подозрению в вербовке в ИГИЛ (запрещена в РФ) и другие террористические организации, передает ТАСС.

Таким образом все восемь задержанных по этому делу заключены под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее суд арестовал уроженцев Киргизии, братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, уроженцев Узбекистана Журабека Муратова, Уулу Исламбека Ойбека, уроженца Киргизии, гражданина РФ Бахадира Мадрахимова, уроженецев Узбекистана Ферузу Инакова и Шухрата Сатымбаева.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", один из арестованных за призывы к совершению террористических действий, Журбек Муратов, обещал за совершенные теракты 70 жен.

Прежде суд арестовал 30-летнего гражданина Киргизии Атабека Рустамова, который подозревается в вербовке террористов.

В среду, 5 апреля, СК и ФСБ задержали шесть граждан Средней Азии, которых подозревают в содействии терроризму. По местам их проживания была изъята исламистская экстремистская литература, а также предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Еще двое подозреваемых были задержаны в пятницу, 6 апреля.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной