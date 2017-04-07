Православные активисты подали на избирком в суд из-за поддержки референдума по Исаакию

В пятницу, 7 апреля, православная организация «Священная Лига Святого Георгия» подала в суд на городской избирком Петербурга.

Активисты хотят оспорить решение комиссия избиркома, которая поддержала возможное проведение референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). По их мнению, такое решение противоречит законам в части возвращения церкви религиозных объектов и ценностей.

Помимо иска, активисты хотят провести «митинг православных и патриотических сил Петербурга» в поддержку передачи Исаакия РПЦ.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. На данный момент в поддержку референдума выступили более 10 тыс. петербуржцев.

Только после этого может быть назначен день голосования. Кроме того, 29 марта сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора и лично разобраться в ситуации.

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.