Пострадавшая в результате теракта в метро остается в критическом состоянии

Одна из пострадавших во время теракта в метро остается в критическом состоянии, а еще пятеро - в тяжелом, сообщает «Доктор Питер» о ссылкой на комитет по здравоохранению Петербурга.

В стационарах города остаются 53 пострадавших от взрыва в метро. Состояние пятерых из них врачи оценивают как тяжелое, а одна из пациенток остается в крайне тяжелом состоянии. Четверо из них находятся в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, одна пациентка — в Мариинской больнице и один — в Военно-медицинской академии.

По данным комитета по здравоохранению на утро, 7 апреля, амбулаторное лечение получают 25 пострадавших, в условиях стационара находятся 53 человека. С середины четверга, 6 апреля, за амбулаторной помощью в городские поликлиники никто из пострадавших в теракте не обращался.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной столицы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 4 апреля, подписал распоряжение, согласно которому правительство Петербурга получит до 50 млн рублей на выплаты пострадавшим при теракте в петербургском метро и семьям погибших.