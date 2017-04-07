Госдума ужесточила наказание для болельщиков-хулиганов перед ЧМ-2018

Госдума приняла в окончательном чтении закон, ужесточающий ответственность болельщиков за нарушение правил поведения на соревнованиях. Теперь хулиганам могут запретить въезд в Россию.

За нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения увеличивается штраф с 20-25 тыс. до 40-50 тыс. рублей. Альтернативное наказание - административный арест на срок до 15 суток.

К грубым нарушениям правил поведения зрителей закон относит те, которые создают угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью и безопасности, жизни и здоровью других. Также к ним отнесены и те, которые могут привести к приостановке или прекращению спортивного мероприятия.

За такие деяния устанавливается наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей или до 15 суток административного ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований до семи лет.

Если запрет будет нарушен, то штраф вырастет до 50 тысяч рублей, либо к нарушителю может быть применено наказание в виде 15 суток ареста.

Также уточнены возможные наказания для иностранных болельщиков за нарушение порядка в ходе соревнований — зарубежные фанаты могут быть подвергнуты санкциям в виде ареста на срок до 15 суток с последующим выдворением из России.