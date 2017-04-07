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Госдума ужесточила наказание для болельщиков-хулиганов перед ЧМ-2018

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© Фото: hntr.ru

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За нарушения правил поведения на соревнованиях иностранцев будут выдворять из России.

Госдума приняла в окончательном чтении закон, ужесточающий ответственность болельщиков за нарушение правил поведения на соревнованиях. Теперь хулиганам могут запретить въезд в Россию.

За нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения увеличивается штраф с 20-25 тыс. до 40-50 тыс. рублей. Альтернативное наказание -  административный арест на срок до 15 суток.

К грубым нарушениям правил поведения зрителей закон относит те, которые создают угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью и безопасности, жизни и здоровью других. Также к ним отнесены и те, которые могут привести к приостановке или прекращению спортивного мероприятия.

За такие деяния устанавливается наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей или до 15 суток административного ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований до семи лет.

Если запрет будет нарушен, то штраф вырастет до 50 тысяч рублей, либо к нарушителю может быть применено наказание в виде 15 суток ареста.

Также уточнены возможные наказания для иностранных болельщиков за нарушение порядка в ходе соревнований — зарубежные фанаты могут быть подвергнуты санкциям в виде ареста на срок до 15 суток с последующим выдворением из России. 

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