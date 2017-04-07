Россия приостановила соглашение с США об обеспечении безопасности полетов в Сирии

Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии, заключенного с США. Об этом говорится в специальном заявлении МИД РФ.

"Российская сторона приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", говорится в документе.

"Мы не раз заявляли о своей готовности к сотрудничеству по решению самых горячих проблем современности. <…> Но мы никогда не согласимся с нелегитимными действиями против законных сирийских властей", – добавили в МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удар США по авиабазе в Сирии агрессией против суверенного и нарушением международного права под надуманным предлогом. Он также считает, что посредством удара по Сирии США пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Ранее США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп назвал удар «пропорциональным ответом» на якобы совершенную во вторник, 4 апреля, властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых.