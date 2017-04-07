Каменноостровский проспект открыли для движения

Полиция завершила проверку коробки, которая была оставлена неизвестным у поста ГИБДД в Петроградском районе Петербурга. Из-за этогочасть Каменноостровского проспекта была перекрыта.

Взрывотехники завершили проверку бесхозного предмета в 10:05. Коробка размером 20х20 см, перевязанная красной лентой, оказалась пуста, передает «Фонтанка».

Как стало известно ранее, ГИБДД в Петроградском районе Петербурга обнаружила бесхозную коробку. Место находки и участок проезжей части были перекрыты, а на место инцидента были вызваны взрывотехники ОМОНа.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.