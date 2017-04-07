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Путин: Удары США по Сирии – агрессия против суверенного государства

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© Фото: inosmi.ru

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США атаковали сирийскую авиабазу в ответ на использование химоружия в Идлибе.

Президент РФ Владимир Путин считает удар США по авиабазе в Сирии агрессией против суверенного и нарушением международного права под надуманным предлогом, передает РИА Новости слова его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря, факт уничтожения всех сирийских запасов химоружия был «отфиксирован» и подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) при ООН.

«Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», — отметил он.

Путин также считает, что посредством удара по Сирии США пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Ранее США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk. 

Президент США Дональд Трамп назвал удар «пропорциональным ответом» на якобы совершенную во вторник, 4 апреля, властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе.  Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых.

Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска. Командование сирийской армии опровергла эти обвинения и заявила, что ответственность за случившееся лежит на боевиках.

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