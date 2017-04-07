В Ростове нашли организатора взрыва возле школы

Причиной взрыва возле ростовской школы номер пять стал бытовой конфликт – террористическая составляющая отсутствует, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК)

«Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан», — говорится в сообщении НАК.

Ведомство подчеркнуло при этом, что данный случай не является терактом, однако в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

По данным комитета, мужчина, который изготовил взрывчатку, специально подбросил ее к зданию лицея именно в этом месте и в это время, так как знал, что следом идет его знакомый. Именно ему он захотел таким образом отомстить.

Подозреваемый замаскировал взрывчатку, спрятал ее в фонарик и подбросил его на видное место.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», взрыв возле лицея в Ростов произошел накануне, 6 апреляе. Пострадал сторож учебного заведения. Мужчина шел по улице Социалистической и увидел пакет, в котором лежал фонарик. Он нажал на кнопку, и произошел взрыв.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом (ч.3 ст.30, п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ч.1 ст.222-1 УК РФ).