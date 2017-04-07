США нанесли массированный удар по сирийской авиабазе (ВИДЕО)

США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики, сообщают сирийские СМИ.

По их данным, есть жертвы. Губернатор Хомса Талаль аль-Баррази рассказал, что после авиаудара начался пожар, пострадали несколько человек. Точных данных о числе жертв и раненных на данный момент нет.

В Пентагоне подтверждают информацию об ударах – по их данным военные США выпустили 59 ракет Tomahawk. По данным американской стороны, на авиабазе могли находиться и российские военные. Минобороны РФ не комментирует эту информацию.

Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную во вторник, 4 апреля, властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых.

Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска. Командование сирийской армии опровергла эти обвинения и заявила, что ответственность за случившееся лежит на боевиках.

Решение об ударах в руководстве США обсуждалось с 4 апреля, но непосредственно, по данным CNN, было принято на встрече Трампа с членами Совета по национальной безопасности. Она состоялась 6 апреля, перед ужином Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, который прибыл в США с двухдневным визитом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает американский ракетный удар по военной базе в Сирии попыткой отвлечь от многочисленных жертв среди мирного населения в ходе операции в Ираке.

По мнению российского лидера, удар по Сирии - нарушение норм международного права под "надуманным предлогом".

"Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", - отметил представитель Кремля.