Ошибочно принятого за террориста не стали увольнять с работы

Андрея (Ильяса) Никитина, которого ошибочно назвали террористом, решили не увольнять с работы, сообщает «Бумага» со ссылкой на близкий к Никитину источник.

Собеседник сообщил изданию, что работодателю звонили сотрудники СК и требовали увольнения Никитина и его напарника. Он сообщил, что некоторые сотрудники видели как представители следственного комитета приходили и обыскивали рабочее место Никитина. Однако работодатель не хотел увольнять Андрея и его коллегу.

«Он [начальник] попросил напарника сообщить о случившемся в СМИ, дабы поднять волну негодования. И в принципе этот план сработал», — рассказал источник «Бумаги».

Работодатель Никитина опроверг информацию об увольнении: «Не было даже таких разговоров, как и никаких обвинительных документов. Это все слухи».

Никитин работает водителем в компании АО «Самотлорнефтепромхим» в Нижневартовске с 2014 года.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», изображение Никитина, снятое камерой наблюдения метрополитена, сразу после теракта было опубликовано с пометкой, что именно этот человек мог оставить бомбу в вагоне метро. Фотография Никитина тут же появилась в соцсетях

Вечером 3 апреля он добровольно явился в полицию и заявил о своей невиновности. «Хотелось бы отметить хорошую работу спецслужб и полиции. Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Позже я вылетел в Москву», - заявлял обвиненный в терроризме.

Фото: Twitter / @nourlnews

Как сообщают СМИ, после этого проблемы уроженца Башкортостана продолжились.

«Эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь из Москвы домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», - цитирует Никитина ИА IslamNews.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО заявили, что не давали разнарядку об увольнении Никитина, которому пришлось добираться до Оренбурга на «Бла-бла-каре»