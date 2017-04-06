Минтруд создал список самых востребованых профессий

Министерство труда составило список самых востребованных профессий в текущем году на территории России.

В данный момент работодатели чаще всего нуждаются в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. Наиболее востребованы работники промышленности, строительства, транспорта, а также юристах, научных сотрудниках и врачах.

Трудно найти работу в этом году администраторам, руководителям и служащим, которые заняты подготовкой документации.

При этом в Минтруде отметили, что предпосылок для роста безработицы на текущий год нет. Сейчас ее уровень - 5,6% от уровня экономически активного населения. До конца года, по данным ведомства, этот показатель не сможет превысить 5,9%.