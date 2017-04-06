Число бедных россиян за 2016 год выросло на 300 тыс. человек

В России за чертой бедности в 2016 году проживали в среднем 19,8 млн человек. Это более 13 % всего населения страны, сообщает Росстат.

Снижение прожиточного минимума, который за вторую половину минувшего года сократился на 265 рублей, помог искусственно уменьшить число россиян, которые оказались за чертой бедности. Если во втором квартале 2016 года число людей с доходами ниже прожиточного минимума оценивалось Росстатом в почти 20 млн человек, то уже в четвертом оно сократилось до 14,8 млн человек.

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Тем не менее в целом за год число бедных россиян ощутимо увеличилось. По итогам 2015 года общее число живущих в России людей с доходами ниже прожиточного минимума оценивалось Росстатом в 19,5 млн человек. По итогам 2016 года среднее их число составило 19,8 млн.