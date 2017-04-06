Газ могут заменить на электричество

В московских квартирах по распоряжению властей могут заменить газовые плиты на электрические. Замен может произойти только в жилых помещениях граждан, которые ведут асоциальный образ жизни, сообщают «Аргументы недели».

По словам Павла Ливинского, руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, предложение властей основывается на желании лишить асоциальных москвичей возможности причинять вред себе и соседям безответственным использованием газа.

Начиная с 2010 года вопрос о глобальной замене газовых плит поднимался неоднократно - чиновники обсуждают возможность глобальной замены всех газовых плит на электрические уже в течение десяти лет.

За счет города уже были заменены 70 тыс. газовых устройств на новые. Обновления коснулись квартир горожан, которым положены льготы. Это ветераны, инвалиды и малообеспеченные семьи.