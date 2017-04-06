Картина дня: акция памяти, заминированный дом и взрыв в Ростове

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стала акция памяти погибших во время теракта в петербургском метро, которая состоялась на площади у станции «Технологический университет».

Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Петербургский дневник» (18:00), АБН (18:00) и «Невские новости» (18:15).

В акции памяти приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, деятели науки, культуры и искусства, лидеры общественных организаций и религиозных общин.

«Нужно осознавать: террористы – это нелюди, чума XXI века. С ними нельзя договариваться, их надо безжалостно уничтожать. Главная цель убийц – посеять страх, разъединить людей, лишить их воли к сопротивлению. Но им не удалось этого добиться! Наше единение перечеркнуло замыслы террористов. Объявив нам войну, они хотели сломить нас. Но этого никогда не будет», - заявил со сцены Макаров.

Перед собравшимися выступил музыкант Александр Розенбаум. «Трагедия дошла и до благословенных стен нашего города. Мы никогда не думали, что будем стоять вокруг этих родных стен питерских и поминать погибших», - заявил он и без сопровождения инструмента исполнил со сцены свою песню «Вечерняя застольная».

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Территория проведения акции была оцеплена полицией: на нее можно было попасть только через металлоискатели. При этом вход на станцию «Технологический институт», где располагается мемориал жертв теракта, был закрыт.

После окончания траурной акции, многие ее участники захотели возложить цветы к монументу, но их не пускала полиция.

Второй по популярности темой дня стало известие о бомбе в доме на Товарищеском проспекте.

Сегодня утром, 6 апреля, к жителям дома номер 22/1 пришла полиция, их срочно эвакуировали. Полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии, трех мужчин вывели в наручниках. Позже бомба в доме на Товарищеском проспекте обезврежена.

Третьей по популярности темой дня стал взрыв возле лицея в Ростове. Пострадал сторож учебного заведения. Мужчина шел по улице Социалистической и увидел пакет, в котором лежал фонарик. Он нажал на кнопку, и произошел взрыв.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом (ч.3 ст.30, п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ч.1 ст.222-1 УК РФ).

Самыми оперативными из петербургских СМИ в четверг, 6 апреля, стали АБН, «Фонтанка» и «Петербургский дневник».