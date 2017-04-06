  • 6 Апрель 2017
USD 07.04.2017 56.4369 +0.5429
USD ММВБ 22:17 56.21880  
EUR 07.04.2017 60.0827 +0.3879
EUR ММВБ 22:17 59.8150  
Нефть($) 06.04.2017 54.13 0.28
Нефть(p) 06.04.2017 3054.93 +45.04

Картина дня: акция памяти, заминированный дом и взрыв в Ростове

Автор:


© Фото: Pixabay

Темы дня

Кто выступил перед собравшимися у станции «Технологический институт», сколько человек арестовали из-за взрывчатки в жилом доме и кто пострадал от взрыва в Ростове.

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стала акция памяти погибших во время теракта в петербургском метро, которая состоялась на площади у станции «Технологический университет».

Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Петербургский дневник» (18:00), АБН (18:00) и «Невские новости» (18:15).

В акции памяти приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, деятели науки, культуры и искусства, лидеры общественных организаций и религиозных общин.

«Нужно осознавать: террористы – это нелюди, чума XXI века. С ними нельзя договариваться, их надо безжалостно уничтожать. Главная цель убийц – посеять страх, разъединить людей, лишить их воли к сопротивлению. Но им не удалось этого добиться! Наше единение перечеркнуло замыслы террористов. Объявив нам войну, они хотели сломить нас. Но этого никогда не будет», - заявил со сцены Макаров.

Перед собравшимися выступил музыкант Александр Розенбаум. «Трагедия дошла и до благословенных стен нашего города. Мы никогда не думали, что будем стоять вокруг этих родных стен питерских и поминать погибших», - заявил он и без сопровождения инструмента исполнил со сцены свою песню «Вечерняя застольная».

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
 

Территория проведения акции была оцеплена полицией: на нее можно было попасть только через металлоискатели. При этом вход на станцию «Технологический институт», где располагается мемориал жертв теракта, был закрыт.

После окончания траурной акции, многие ее участники захотели возложить цветы к монументу, но их не пускала полиция.

Второй по популярности темой дня стало известие о бомбе в доме на Товарищеском проспекте.

Сегодня утром, 6 апреля, к жителям дома номер 22/1 пришла полиция, их срочно эвакуировали. Полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии, трех мужчин вывели в наручниках. Позже бомба в доме на Товарищеском проспекте обезврежена

Третьей по популярности темой дня стал взрыв возле лицея в Ростове. Пострадал сторож учебного заведения. Мужчина шел по улице Социалистической и увидел пакет, в котором лежал фонарик. Он нажал на кнопку, и произошел взрыв.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом (ч.3 ст.30, п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ч.1 ст.222-1 УК РФ).

Самыми оперативными из петербургских СМИ в четверг, 6 апреля, стали АБН, «Фонтанка» и «Петербургский дневник».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm