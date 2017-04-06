Станцию метро «Технологический институт» открыли на вход и выход пассажиров, сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Она была закрыта на время проведения траурной акции на площади возле нее. При этом переход между станциями был открыт.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», памятная акция у станции метро собрала несколько тысяч горожан. Перед ними выступили губернатор Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, музыкант Александр Розенбаум и другие.

Три дня - 4, 5 и 6 апреля - в Петербурге были объявлены днями траура в память о погибших во время взрыва в метро 3 апреля. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.