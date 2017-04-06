После обрушения плиты дом на проспекте Солидарности признают аварийным

В ближайшее время дом номер 21/3 на проспекте Солидарности, жители которого в пятницу, 6 апреля, были эвакуированы из-за обвала стены, признают аварийным и поставят на очередь капремонта. Об этом заявил замглавы Невского района Владимир Гайдей.

Он и вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко прибыли к эвакуированному зданию. Бондаренко заявил, что инцидент произошел из-за безалаберности при выполнении работ по утеплению наружной стены. Именно в результате этого, по его словам, отвалился кусок стены, передает «Фонтанка».

По его словам, квартира, где проходил ремонт, приобретена в кредит и с «владельцами будут работать».

Как сообщали спасатели, обрушение случилось после того, как в квартире просверлили стену и в отверстия залили монтажную пену. Она раздулась и выдавила фасадную плиту, которая обрушилась на припаркованную под окнами лома машину.

Видео: vk.com/spb_today

Ранее очевидцы сообщали о двух хлопках, взрыве и падении бетонной плиты на припаркованный автомобиль. Кроме того, по данным свидетелей ЧП, жителей дома эвакуировали, в нем начался пожар.