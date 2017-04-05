Шишлов переизбран уполномоченным по правам человека в Петербурге

Действующий уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов переизбран на эту должность. Всего на место петербургского омбудсмена претендовали шесть человек, сообщает пресс-служба Заксобрания Петербурга.

По итогам голосования во второй тур вышли Шишлов и адвокат Андрей Пономарев. В результате тайного голосования за кандидатуру действующего омбудсмена было подано 47 голосов, и он был переизбран.

С 1990 года Александр Шишлов был депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной думы РФ II созыва по списку общественного объединения «Яблоко», а в 1999 году переизбрался вновь.

Позже Шишлов работал директором образовательных программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». С августа 2005 года по апрель 2012 года был советником постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене.

С 4 апреля 2012 года Шишлов назначен уполномоченным по правам человека в Петербурге.