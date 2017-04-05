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Спикер ЗакСа Макаров хочет провести в Петербурге митинг против терроризма

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© Фото: dp.ru

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Ранее депутаты Госдумы призвали ввести мораторий на массовые акции.

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров намерен в субботу, 8 апреля, провести в Петербурге антитеррористический митинг.

"Мы покажем солидарность с родными и близкими погибших и тех, кто пострадал. Этим мы покажем всему миру, что нас не запугать", – приводит его слова "Фонтанка".

Он также добавил, что место акции еще неизвестно.

Ранее СМИ сообщили, что в администрации президента запланировали провести в ближайшую субботу подобные митинги в крупных городах России.

При этом накануне, 4 апреля, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ввести мораторий на митинги после теракта в метро Петербурга. По его словам, террористы, как правило, приурочивают свои атаки к «каким-либо значимым событиям и знаменательным датам».

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", масштабная акция в память о погибших при взрыве в метро Петербурга должна состояться в среду, 5 апреля, на Марсовом поле. В 20:00 на нем соберутся люди, чтобы почтить погибших минутой молчания. Кроме того, участники акции со свечами в руках выстроятся в фигуру "14:40".

Всех, кто хочет выразить свое сочувствие жертвам и пострадавшие в теракте, ждут на Марсовом поле в 19:50. Организаторы просят принести с собой свечи и пластиковые стаканчики.

В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля. По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 ("Теракт") и 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств") УК РФ.

Следственный комитет РФ установил личность и место жительства предполагаемого террориста - Акбаржона Джалилова. В его квартире прошли обыски, а мать подозреваемого доставлена на допрос в Петербург из Киргизии. Также задержаны шестеро предполагаемых его сообщников. 

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