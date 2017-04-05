Полиция оцепила Садовую улицу напротив Гостиного двора

У Гостиного двора в среду, 5 апреля, выставлено оцепление - движение автотранспорта затруднено.

В 11:30 экипажи полиции перегородили часть Садовой улицы напротив здания Гостиного двора. Кроме того, выставлено пешее оцепление, передает «Фонтанка».

Причина таких мер безопасности пока не сообщается.

В данный момент автомобили проезжают по трамвайным путям. Пробка тянется от Сенной площади до Невского проспекта.

Накануне, 4 апреля, сотрудники полиции провели аналогичные работы на Малой Морской улице. Тогда они досматривали автобус.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло. На данный момент опознаны 13 тел.

По данным СМИ, пропустивших в метро террриста могут обвинить в халатности.