Депутаты попросили Полтавченко отменить плату за парковки в выходные

Петербургский парламент в среду, 5 апреля, утвердил запрос депутата Алексея Макарова к губернатору Георгию Полтавченко с предложением отменить плату за парковку в выходные и снизить ее в будни, передает АБН.

По информации депутата, загруженность петербургской парковки в пилотной зоне в прошлом году составила лишь 33,9% при общемировой загрузке в 80-85%. При этом убыток от нее составил порядка 73 млн рублей.

Макаров считает, что для повышения загруженности парковки нужно снизить тарифы в будние дни, а в выходные и праздничные и вовсе отменить плату.

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Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», доходы зоны платной парковки в Северной столице в прошлом году составили около 106 млн рублей. Этого оказалось недостаточным, чтобы покрыть расходы. В 2016 год петербуржцы и гости города разместили свои транспортные средства в зоне платной парковки свыше 6 млн раз.

В нынешнем году стоимость платных парковочных мест увеличилась почти в два раза по сравнению с ценами 2016 года. К примеру, стоимость парковки транспортных средств категории B возросла с 60 до 107 рублей 70 копеек.