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В больницах остаются 45 пострадавших в результате теракта в петербургском метро

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© Фото: Интерфакс

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Их список был обновлен в 10:05.

В больницах Петербурга остаются 45 пострадавших от теракта в метро. Их список обновлен и опубликован на сайте ГУ МЧС

Спасатели отмечают, что в список включены фамилии людей, доставленных в больницы с места теракта каретами скорой помощи.

"Граждане продолжают обращаться за квалифицированной помощью. Список актуален на 10:00 5 апреля, и будет обновляться по мере поступления информации", - добавили в ГУ МЧС Северной столицы

На данный момент 13 из 14 жертв теракта опознаны.

СКР уже назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро. В его квартире уже прошел обыск - оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств. 

В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур. Все детские сады и школы переведены в особый режим работы. В связи со взрывом усилены меры безопасности в метро и на наземном транспорте.

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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в городе появится единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.

В МЧС работают телефоны "горячих линий", по которым можно получить информацию и психологическую поддержку после взрыва в метро Петербурга. Их номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.

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