Станцию «Сенная площадь» открыли

На Марсовом поле выстроятся в фигуру "14:40" в память о погибших в метро

Коллеги о Тюльпанове: Он не боялся высказывать свое мнение

На Марсовом поле выстроятся в фигуру "14:40" в память о погибших в метро

Коллеги о Тюльпанове: Он не боялся высказывать свое мнение

Ранее станция метро «Сенная площадь была закрыта на вход и выход. Также были перекрыты переходы на станции «Садовая» и «Спасская».

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