Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы санкционировал арест на два месяца бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого по делу о взяточничестве на 140 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Судья Артур Карпов пояснил, что при более мягкой мере пресечения Соловьев сможет воспользоваться своими связями с сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками, чтобы оказать давление на ход расследования, угрожать свидетелям, часть из которых были его подчиненными.

Кроме того, по мнению судьи, Соловьев мог скрыться в Испании, где у его семьи есть недвижимость.

Позже стало известно, что Следственный комитет (СК) объединит дело Соловьева с другими антикоррупционными расследованиями в республике.

Как отмечает «Коммерсант», это может означать появление в деле Соловьева статьи 210 УК (организация преступного сообщества), как это было ранее сделано в деле бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера.

Александр Соловьев задержан в Ижевске и доставлен в Москву накануне, 4 апреля.

По версии следствии, глава Удмуртии в 2014-2016 годах получил от организаций, которые занимаются строительством мостов через Каму и Буй, взятку на 139 млн рублей. Также ему выделили 2,7 млн рублей как долю участия в коммерческой организации.

За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Следствие намерено предъявить ему обвинение, а затем подаст в суд ходатайство об его аресте. Соловьев возглавляет Удмуртию с 2014 года, до этого он представлял республику в Совете Федерации и шесть лет возглавлял региональный парламент.