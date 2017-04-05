В Петербурге 5 апреля возможен дождь

В среду, 5 апреля, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе ГУ МЧС Петербурга.

Во второй половине дня возможен небольшой, а местами умеренный дождь. Температура воздуха поднимется до +11 градусов.

«Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться», - также говорится в сообщении ведомства.

На данный момент в Петербурге +7 градусов, ветер 6 метров м/с.