Семьи погибших при теракте в Петербурге получат 1 млн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 4 апреля, подписал распоряжение, согласно которому правительство Петербурга получит до 50 млн рублей на выплаты пострадавшим при теракте в петербургском метро и семьям погибших.

Члены семьи погибших получат 1 млн руб. Граждане, которым причинен тяжкий вред или вред средней тяжести, получат 400 тыс. руб., а получившие легкий вред — 200 тыс. руб, пишет «Газета.ру».

Кроме того, средства выделены на погребение погибших.

Читайте также:

Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.

По данным Городской станции переливания крови, учреждения здравоохранения, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены компонентами крови. С полным списком пострадавших можно ознакомиться по ссылке. Для пожертвований пострадавшим открыт специальный счет.

СКР уже назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро.