Картина дня: списки погибших в метро и смерть сенатора Тюльпанова

В первый траурный день после взрыва в метро – 4 апреля – самая популярная тема, по данным «Монитора», последствия террористического акта. Следственный Комитет РФ опубликовал имена десятерых погибших. Первыми об этом из петербургских СМИ написали «Санкт-Петербург.ру» (19:15), «Невские новости» (19:20) и АБН (19:20).

В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.В больницах Петербурга остаются около полусотни пострадавших от взрыва.

Тем временем, СК установило личность петербургского террориста. "Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются", - говорится в сообщении ведомства.

В среду, 5 апреля, на Марсовом поле пройдет памятная акция – ее участники выстроятся в фигуру "14:40" в память о погибших в метро. Всех, кто хочет выразить свое сочувствие жертвам и пострадавшие в теракте, ждут на Марсовом поле в 19:50. Организаторы просят принести с собой свечи и пластиковые стаканчики.

Еще одно трагичное известие ворвалось в петербургскую ленту новостей вечером – умер сенатор Вадим Тюльпанов. По предварительной информации, произошел несчастный случай: политик поскользнулся и ударился головой.

Ранее днем Тюльпанов высказался по поводу произошедшего накануне теракта в метро. Он заявил, что терроризм является угрозой для всего мира, которая долгие годы обходила Петербург стороной.

Вадим Тюльпанов – член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа. С 2003 по 2011 год он занимал должность председателя Законодательного собрания Петербурга. Тюльпанов выступал в защиту сохранения музея Арктики и Антарктики и дважды обращался к губернатору Петербурга с просьбой скорейшим образом восстановить горельеф Мефистофеля на Лахтинской улице.

Самыми оперативными среди петербургских СМИ 4 апреля стали «Фонтанка», АБН и Невские новости.