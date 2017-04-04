"Фонтанка": Тюльпанов скончался в результате несчастного случая

По предварительной информации, вечером во вторник, 4 апреля, сенатор Вадим Тюльпанов умер в результате несчастного случая - поскользнулся в бане и ударился головой, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Ранее днем Тюльпанов высказался по поводу произошедшего накануне теракта в метро. Он заявил, что терроризм является угрозой для всего мира, которая долгие годы обходила Петербург стороной.

Вадим Тюльпанов – член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа. С 2003 по 2011 год он занимал должность председателя Законодательного собрания Петербурга.

Тюльпанов выступал в защиту сохранения музея Арктики и Антарктики и дважды обращался к губернатору Петербурга с просьбой скорейшим образом восстановить горельеф Мефистофеля на Лахтинской улице.