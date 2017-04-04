В Петербурге скончался сенатор Вадим Тюльпанов

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Петербурге, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник.

Вадим Тюльпанов – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ненецкого автономного округа, председателькомитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации.

Ранее Тюльпанов выступал в защиту сохранения музея Арктики и Антарктики и дважды обращался к губернатору Петербурга с просьбой скорейшим образом восстановить горельеф Мефистофеля на Лахтинской улице.