Петербургский стрит-арт художник связал теракт с будущей президентской гонкой (ФОТО)

Уличный художник Миша Маркер обновил свою работу на одной из улиц Северной столицы, связав теракт в метро с предвыборной кампанией президента РФ.

Прежде свою работу «В интересах следствия» художник повесил 30 марта. На ней изображен перевернутый кадр с заседания Правительства РФ. Он стилизован под черно-белый снимок камеры видеонаблюдения. При этом лица чиновников скрывают черные прямоугольники.

Во вторник, 4 апреля, он обновил свою работу, назвав ее «Записки сумасшедшего». Поверх снимка художник приклеил надпись: «03.04.2017. Питер. Действующая власть дала старт своей избирательной кампании по выборам президента РФ». Листок забрызган красной краской, а между словами не стоят пробелы.

Фото: vk.com/misha_marker

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.

В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля. По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 ("Теракт") и 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств") УК РФ.