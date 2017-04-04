Медведев снизил прожиточный минимум

Правительство снизило прожиточный минимум по итогам третьего квартала до 9 889 рублей на душу населения. Это на 67 рублей меньше по отношению к предыдущему кварталу.

Постановление об установлении величины прожиточного минимума в целом по стране за третий квартал текущего года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 10 678 рублей, для пенсионеров — 8 136 рублей, а для детей — 9 668 рублей.

Величина прожиточного минимума в целом и по субъектам России определяется ежеквартально на основании потребительской корзины. С 2000 года величина прожиточного минимума определяется в среднем на душу населения, а также для трех социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети), и устанавливается правительством.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", во вторник, 4 апреля, Медведев спустя месяц впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о своем состоянии. Собранный на него компромат премьер назвал "чушью и какими-то бумажками", похожими на "компот".