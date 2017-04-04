Мошенники собирают деньги "на помощь" жертвам теракта в метро

Под видом благотворительных организаций в социальных сетях мошенники собирают деньги якобы для помощи жертвам теракта в петербургском метро, сообщает Piter TV.
Фото: Piter TV
Об опасности таких постов в соцсетях изданию сообщили представители организации "Прерванный полет", которая сейчас ведут сбор средств для помощи пострадавшим от теракта в метро. Все поступления будут отображаться в отчете на сайте организации "Прерванный полет" по мере поступления информации. По словам представителей благотворительной организации, данная акция поддерживается Сбербанком и администрацией Петербурга.
Сбор средств ведется в официальной группе организации.
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Как стало известно ранее, часть выручки от проведения домашних матчей финальной серии Кубка Гагарина хоккейный клуб СКА направит семьям пострадавших от взрыва в петербургском метрополитене.
Домашние матчи СКА финала Кубка Гагарина пройдут в Петербурге 12 и 14 апреля.