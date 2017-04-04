Фельдшер, проигнорировавшая звонок тонущего ребенка, осуждена на три года колонии-поселения

"Признать Щербакову Ирину Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц» УК России, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении", — приводит слвоа судьи Виктории Терешко ТАСС.
При этом исполнение наказания будет отсрочено до достижения дочерью Щербаковой 14-летнего возраста.
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По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы.
В результате трагедии на озере погибли 13 подопечных детского оздоровительного лагеря.