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Фельдшер, проигнорировавшая звонок тонущего ребенка, осуждена на три года колонии-поселения

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© Фото: ptzgovorit.ru

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Исполнение наказания будет отсрочено до достижения дочерью осужденной 14-летнего возраста.

Суоярвский районный суд признал виновной в гибели 14 детей на Сямозере фельдшера районной больницы Ирину Щербакову.

"Признать Щербакову Ирину Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц» УК России, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении", — приводит слвоа судьи Виктории Терешко ТАСС.

При этом исполнение наказания будет отсрочено до достижения дочерью Щербаковой 14-летнего возраста.

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По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы.

В результате трагедии на озере погибли 13 подопечных детского оздоровительного лагеря.

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