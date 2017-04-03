Взрыв в поезде метро произошел между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь»

В составе метро, который следовал от станции «Технологический институт» к «Сенной площади», произошел взрыв. Как сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру», станция «Технологический институт» оцеплена полицией.
По словам очевидцы Артура, взрыв произошел в середине состава. Во всех вагонах вылетели окна. Большое количество жертв и раненых.
В данный момент у станции «Технологический институт» скопилось несколько десятком машин «Скорой помощи», но мест на всех раненных не хватает. По словам корреспондента «Санкт-Петербург.ру», люди, которых эвакуируют наружу, залиты кровью, на их одеждах остатки костей и мяса.
Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"
К станции метро подъехали пожарные, представители МЧС и ФСБ.
Точное число пострадавших неизвестно, но очевидцы говорят о нескольких десятков.