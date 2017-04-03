В петербургском метро произошел взрыв

На станции петербургского метро "Сенная площадь" – задымление. Очевидцы сообщают, что подземный вестибюль заволокло дымом, и люди покидают один из составов.

Пользователи социальных сетей сообщают, что на станции "Технологический институт" произошел взрыв в вагоне, много пострадавших.

Видео: "Фонтанка.Ру"