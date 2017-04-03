Весну в Петербурге обещают к 5 апреля

Тепло в Северную столицу придет к среде, 5 апреля. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +11 градусов.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 4 апреля, днем потеплеет до +7...+9 градусов. В среду, 5 апреля, синоптики прогнозируют потепление до +11, но к вечеру пойдет небольшой дождь.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в понедельник, 3 апреля, в Северной столице возможен мокрый снег и дождь. Температура воздуха поднимется до +4 градусов.