Коммерсантъ: Переезд Верховного суда отложен до 2021 года

Переезд Верховного суда (ВС) в Петербург отложен до 2021 года, передает "Коммерсантъ".

Управление делами президента (УДП), которое является заказчиком прокта, продлило срок строительства резиденции ВС и Дворца танцев Бориса Эйфмана стоимостью около 36 млрд рублей рядом с Петропавловской крепостью. Теперь на стройку отведено четыре года с момента повторного проведения конкурсов по выбору подрядчиков стройки.

Пресс-секретарь УДП Елена Крылова заявила, что о проведении новой закупочной процедуры станет известно "по ее итогам". Есть вероятность, что теперь торги будут закрытыми.

В феврале 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) аннулировала результаты предыдущих торгов, выигранных петербургским УК "Кредо" и калужской стройфирмой "Каскад-Энерго" из группы "Ташир". Причиной отмены стали претензии к формированию конкурсной документации. Ранее ФАС отменила еще один тендер - на строительство самого здания Верховного суда в Петербурге за 29,5 млрд рублей. Жалобу подавала фирма ПСБ "Жилстрой", конкурс выиграла УК "Кредо".

В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о перемещении ВС в Петербург вслед за Конституционным судом РФ. Переезд планировался на 2015 год, впоследствии его дата несколько раз сдвигалась.