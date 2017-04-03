Смольный вновь объявил конкурс на достройку развязки на Обводном

Дирекция транспортного строительства Петербурга вновь объявила конкурс на строительство развязки на Обводном канале. Новая информация о нем появилась на сайте госзакупок в пятницу, 31 марта.

У участников есть всего неделя на подачу заявки. Стартовая цена, как и прежде, – 1,55 млрд рублей.

Ранее стало известно, что конкурс на достройку канала был признан несостоявшимся. Тогда на участие в конкурсе с ограниченным участием подали ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Геоизол». В ходе предквалификационного отбора обе они были отклонены.

Прежде на объекте работал «Мостостроительный трест № 6». Контракт с ним был расторгнут из-за несостоятельности подрядчика. Компания успела выполнить около 70% трехмиллиардного контракта, затратив 2,2 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко осматривал строительство развязки еще в 2014 году. Тогда градоначальник заявил, что на реализацию планов по разгрузке центра Петербурга от транспорта из бюджета выделят 40 млрд рублей.