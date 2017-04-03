Петербург потратит на новые троллейбусы 2 млрд рублей

Аукцион на закупку троллейбусов на 2 млрд рублей объявил петербургский комитет по госзаказу Смольного. Речь идет о машинах с увеличенным автономным ходом.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок в минувшую пятницу, 31 марта. Начальная цена контракта– 2,078 млрд рублей, 1,99 млрд рублей заложены на текущий год, остальные – на следующий.

Смольный планирует закупить 105 троллейбусов: 97 – в базовой комплектации, 8 – с оборудованной стажерской кабиной. Ввести в эксплуатацию троллейбусы необходимо до 31 марта 2018 года.

Ранее комитет по транспорту заявил, что готов закупить к Чемпионату мира по футболу 2018 года более 100 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В настоящий момент в Петербурге тестируется машина производства энгельсского завода «Тролза».