Сергей Иванов раскритиковал Смольный за передачу Исаакия РПЦ

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов назвал неверным самостоятельное решение петербургских властей о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной Церкви (РПЦ). Это мнение он высказал накануне, 2 апреля, во второй день медиафорума ОНФ "Правда и справедливость".

"То, что не посоветовались с жителями, я считаю, что это неправильно, вот и вся моя позиция", - прокомментировал Иванов ситуацию с Исаакиевским собором.

Читайте также:

«Исаакиевские» суды: иски тают на глазах

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. Только после этого может быть назначен день голосования. Кроме того, 29 марта сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора и лично разобраться в ситуации.